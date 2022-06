Opozantul rus Ilia Iașin a fost arestat la Moscova. Este acuzat că a opus rezistență și a înjurat poliția

14:40

Astăzi, continuăm campania „#FinComBusiness – preţuim oameni, încurajăm afaceri!" și vi-l prezentăm pe Dermenji Andrei, clientul FinComBank și noul erou al campaniei, care de 12 ani practică legumicultura în s. Negureni, raionul Telenești. Vă invităm să urmăriți reportajul realizat de Agro TV Moldova, unde veți afla mai multe detalii despre cheia succesului unei afaceri profitabile […]