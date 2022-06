S-a stins din viață un pompier din cadrul Unității de salvatori și pompieri Ștefan Vodă. Detaliile oferite de IGSU

14:00

Soprana rusă Anna Netrebko dă în judecată Opera din New York pentru obstrucționarea libertății de muncă, scrie Le Figaro. Asta se întâmplă după ce Netrebko s-a trezit cu anularea contractelor pentru următoarele două stagiuni la Met Opera din New York, din care a fost una dintre vedete până în martie. Soprana Anna Netrebko pretinde despăgubiri