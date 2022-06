Momentul in care rusii bombardeaza un mall, surprins de camerele dintr-un parc. Oameni disperati sar in lac sau fug cu copiii in brate - VIDEO

Momentul in care rusii bombardeaza un mall, surprins de camerele dintr-un parc. Oameni disperati sar in lac sau fug cu copiii in brate - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md