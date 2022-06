Edineț: Un profesor suspectat de pedofilie va răspunde în fața judecătorilor. Victime erau elevele sale de nici 14 ani

12:40

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile tarife plafon la carburanți, valabile pentru 28 iunie. Drept urmare, un litru de benzină se ieftinește cu 0,08 bani și va costa 33.03 lei, iar motorina se scumpește cu 0,04 bani și va ajunge să coste 32,44 lei.