Reacția Ministerului Justiției după ce avocații lui Stoianoglo au publicat recomandările CEDO

08:00

Primele rezultate a sesiunii de Bacalaureat 2022 vor fi afișate astăzi, 27 iunie, în Centrele de Bacalaureat. Potrivit reprezentanților de la Ministerul Educației, și în acest an, elevii vor avea acces online la lucrările verificate. Pentru aceasta, elevii vor trebui să acceseze site-ul bac.edu.md și să introducă câteva date: codul IDNP și un cod personal oferit de ... Astăzi vor fi afişate notele de la BAC 2022 The post Astăzi vor fi afişate notele de la BAC 2022 appeared first on Politik.