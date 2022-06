Am putea trăi până la 200 de ani. Oamenii de știință caută un antidot pentru îmbătrânire

12:00

Mesteacanul este un arbore intalnit si la noi in tara, iar seva si frunzele sale sunt cunoscute pentru proprietatile lor, fiind folosite in scop terapeutic. Acest arbore (Betula alba; Betula pendula; Betula verrucosa) are o scoarta alba si neteda si creste pana la o inaltime de 30 m. Specialistii spun ca frunzele de mesteacan au […]