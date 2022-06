Accident grav la Rezina: Două persoane au murit; Șoferul nu avea permis de conducere

10:30

Tragedie la Ștefan Vodă: O fetiță de un an a murit, după ce a fost călcată în picioare de o vacă O fetiță de un an a murit, după ce a fost călcată în picioare de o vacă. Tragedia s-a produs ieri, 27 iunie, într-o localitate din raionul Ștefan Vodă. La fața locului polițiștii au stabilit preliminar că în jurul orei 19:30, bovina in timp ce intra într-o gospodărie care aparținea unei familii din localitatea Talmaza, a călcat o fetiță de un an care se juca în curte, fără a fi vreun adult prin preaj...