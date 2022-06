Zi importantă la „Franzeluța” S.A. Adunarea Generală a acționarilor se convoacă în ședință

21:20

Preşedintele rus Vladimir Putin intenţionează să participe la summitul G20 din noiembrie de la Bali, în Indonezia, după ce a primit o invitaţie oficială, a anunţat luni consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, relatează AFP, citată de Agerpres. "Am primit invitaţia oficială (...). Am răspuns pozitiv spunând că suntem interesaţi să participăm", le-a declarat Uşakov jurnaliştilor. Cu toate acestea, el a precizat că mai este "mult timp" până la summitul prevăzut pentru 15-16 noiembrie, sugerând că for...