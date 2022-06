O nouă reducere a livrărilor de gaze ruseşti

13:50

Psihologul Mihai Copăceanu subliniază, pe rețelele sociale, că examenul de Bacalaureat înseamnă pentru absolvenții români enorm de mult stres, frică de eșec și o agitație sufletească teribilă. ”Mâine începe BAC-ul! The post Bacalaureat 2022: ”Noi încă susținem examene naționale sub autoritatea fricii și a amenințării cu eșec” first appeared on NEXTA.