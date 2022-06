„Top Gun: Maverick” a devenit primul film al lui Tom Cruise cu încasări de peste 1 miliard de dolari

16:00

În cadrul proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova), Agenția pentru Eficiență Energetică organizează Caravana națională Moldova Eco Energetică. Caravana națională Moldova Eco Energetică va porni din raionul Briceni și timp de o lună, va ajunge în cel mai puțin 30 de localități (centre raionale și […]