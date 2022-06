„Beneficiile Unirii cu România”, campanie lansată la Chișinău pentru a promova reunificarea celor două maluri de Prut

16:00

36 de proiecte în valoare de aproximativ un milion de euro, care urmăresc să contribuie la consolidarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie românească au fost selectate pentru finanțare anul acesta de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Ceremonia de încheiere a contractelor a avut loc astăzi în incinta Ambasadei României la Chișinău în prezența secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Adrian Dupu și a Însărcinatului cu Afaceri al misiunii diplomatice, Marius Ciprian Toth, transmite Radio Chișinău. Bookfest-ul, Zilele Filmului Românesc, sprijinirea cu rechizite școlare a 10 mii de copii din familii cu venituri mici din mediul rural se numără printre proiectele câștigătoare din acest an selectate de către DRRM. Secretarul de Stat Adrian Dupu a spus că așteptările de la implementatorii acestor proiecte sunt simple. „Să duceți mai departe tradițiile, cultura, limba română, credința noastră în Dumnezeu. Beneficiarii acestor proiecte trebuie să fie cetățenii R. Moldova, indiferent de limba vorbita, de etnie sau credință. Pentru noi, pentru România, am tratat și tratăm mereu cetățenii R. Moldova cu egalitate”, a declarat Adrian Dupu. România este un susținător puternic al Republicii Moldova, a menționat Însărcinatul cu Afaceri în cadrul Ambasadei României la Chișinău, Marius Ciprian Toth. „România susține cu multă abnegație și cu multă încredere eforturile pe care R. Moldova și cetățenii R. Moldova le au în față de acum înainte. Mai ales de când R. Moldova a obținut un succes de etapă, și anume statutul de candidat la aderare la Uniunea Europeană”, a mai adăugat Marius Ciprian Toth. Printre câștigători cu finanțare din partea României, al doilea an consecutiv, se înscrie „Zilele Filmului Românesc” eveniment organizat de regizorul Dumitru Grosei, președintele Asociației Cineaștilor Independenți din R. Moldova. Potrivit lui în cadrul evenimentului vor fi proiectate cele mai noi filme românești prezentate la marile festivaluri din lume. „Evenimentul nostru se bazează în speță pe Noul Cinema Românesc foarte popular de circa 20 de ani în lume. Noi aducem cele mai noi și cele mai bune filme românești care au fost la Cannes, cum ar fi filmul lui Cristian Mungiu, la Festivalul de la Berlin, Veneția, etc. anul acesta cap de afiș va fi Dorel Vișan”, a spus Dumitru Grosei. Zilele Filmului Românesc vor avea loc în perioada 22-25 septembrie. Vor fi sprijinite cu finanțare din partea României și mai multe instituții mass-media printre care Compania Publică Teleradio-Moldova, Ziarul de Gardă, precum și mai multe parohii din cadrul Mitropoliei Basarabiei. Directorul General al Companiei Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a subliniat că banii oferiți urmează să fie învestiți într-un proiect de digitalizare a serviciilor media publice. „Este simbolic faptul că România ne întinde o mână de ajutor în a primeni Compania Teleradio-Moldova și a o aduce la un nivel corespunzător pe care îl merită în societate. Teleradio-Moldova va crea două site-uri, acum există unul singur trm.md, vor fi două radiomoldova.md și moldova1.md, deci două interfețe noi. Mai important decât atât este că prin acest proiect care va continua și anul viitor, sperăm, vom reuși să creăm o platformă digitală pe care toți angajații noștri să-și depună conținutul”, a afirmat Vlad Țurcanu. Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova finanțează proiecte în cinci domenii: mass-media, cultură, spiritualitate, educație și societatea civilă. În total, în concurs au fost înscrise 140 de proiecte. Articolul Proiecte în valoare de aproximativ un milion de euro, finanțate de Departamentul pentru Relația cu R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.