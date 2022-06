Primul bilanț al victimelor atacului din Kremenciuk: Cel puțin 10 morți și 40 de răniți

16:10

Pompierii din nordul țării au avut misiunea de a salva un bărbat în vârstă de 42 de ani de sub o placă de beton. Cazul s-a produs în după amiaza zilei de 26 iunie pe teritoriul unei ferme părăsite de vaci din localitatea Burlănești, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora […] The post FOTO Edineț: O placă de beton a căzut peste un bărbat și i-a străpuns cutia toracică. Cum s-a întâmplat totul appeared first on NewsMaker.