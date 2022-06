Oamenii, în goană după abonamente pentru călătoria în transportul public. Câte s-au vândut în trei zile?

09:40

În dimineața zilei de 26 iunie, la Kiev s-au auzit patru explozii, iar etajele superioare ale unei clădiri au fost lovite de o rachetă rusă. În consecință, a izbucnit un incendiu, iar sub dărămături sunt oameni. Informațiile au fost confirmate de primarul capitalei ucrainene, Vitalie Kliciko, citat de Pravda. Potrivit lui Kliciko, unii locuitori au […]