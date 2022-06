Ucraina: UE mobilizează rezerve de urgență pentru amenințări chimice, biologice, radiologice și nucleare

16:45

În Republica Moldova are loc a patra ediție a reformei justiției în Republica Moldova, în ultimii 11 ani. „Prima ediție a fost lansată în mai 2011, pe 7 piloni, după care am ajuns într-un punct când a trebuit să declarăm „mica reformă a justiției”. S-au făcut multe lucruri importante – au fost adoptate legi, au fost îmbunătățite condițiile de activitate ale judecătorilor, procurorilor, dar ne-am pomenit totuși că e nevoie de o mică reformă a justiției. Acea mică reformă a justiției a fost lansată în 2017, după care am avut reformă în 2019 și încă o ediție a reformei justiției, a menționat Igor Boțan, la dezbaterea publică la tema: „Reforma justiției din Republica Moldova la etapa acordării statutului de candidat pentru aderare la UE: concepție, acțiuni practice, efecte, percepție generală”, organizată de Agenția de presă IPN.