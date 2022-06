Distracție și educație pentru copii în iulie! Înregistrează-ți piciul la Kedem Summer Camp și creează-i vară memorabilă

11:20

„Ceburașca s-a dezlănțuit”. Sturza, replică lui Medvedev: Ne vor lăsa fără gaz la iarnă? Să o facă. Malul drept are alternative „Ne vor lăsa fără gaz la iarnă? Să o facă. Malul drept are alternative funcționale atât pe gaz , cât și pe electricitate. Malul stâng nu. Să o mai vedem și pe aceasta, cum […] Articolul „Ceburașca s-a dezlănțuit”. Sturza, replică lui Medvedev: Ne vor lăsa fără gaz? Să o facă. Malul drept are alternative apare prima dată în Realitatea.md.