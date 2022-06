Reacția Chișinăului la declarațiile oficialilor din Federația Rusă care s-au expus pe marginea evoluțiilor din Moldova

11:40

Două persoane au fost ucise şi 14 au fost rănite în urma unor împuşcături petrecute în noaptea de vineri spre sâmbătă în centrul capitalei Oslo, relatează Digi24 cu referire la Reuters. „A fost confirmată moartea a două persoane în urma împuşcăturilor. Sunt mai mulţi răniţi grav”. Un suspect a fost arestat şi au fost recuperate […] The post VIDEO Două persoane au murit, în urma unui atac armat la un club gay din Oslo. Azi urma să fie parada LGBT în regiune appeared first on NewsMaker.