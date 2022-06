VIDEO// Reglări de conturi între două grupări, pe traseu. Poliția a identificat și reținut toți bărbații implicați

21:50

Republica Moldova și Ucraina au primit statut de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE). Decizia a fost anunțară la Consiliul European de către președintele Charles Michel. Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova. A historic moment. Today marks a crucial step on your path towards the EU. Congratulations ... Ultima oră! Moldova și Ucraina au devenit state-candidat pentru aderare la UE