27 iunie - Calendarul celor mai importante evenimente din trecut și prezent

18:30

Un concept inedit vine din Elveția. Doi frați au creat primul hotel de zero stele din lume.Camera de hotel pe care doi frați au amenajat-o pe marginea unui drum dintr-un sat din sudul Elveției în hotelul de zero stele are un pat dublu, noptiere și veioze, scrie Realitatea.net. Deși nu are elemente care să asigure intimitatea turiștilor, cum ar fi uși și pereți, camera este o invitație la un so