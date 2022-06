Cum au reușit rușii să piardă strategic în Ucraina, dar să câștige tactic. Explicațiile lui Antony Blinken

12:10

Devine din ce în ce mai greu să găseşti un apartament la preţ accesibil în New York City. Un rezident al oraşului trebuie să câştige un salariu de 110.000 de dolari pe an pentru a-şi permite o chirie de 2.750 de dolari, fapt care împinge chiriaşul să investească aproximativ 30% din venitul său în costurile […] Articolul Prețuri cosmice la chiriile din New York. Doar 23% dintre locuitori își pot permite apare prima dată în Bani.md.