Putin planifică prima vizită externă de la începutul războiului în Ucraina

10:20

Un bărbat din Lisichansk, oraș situat în regiunea Luhansk, a descoperit trupul fiului mort în bombardamentele rușilor, chiar în ajunul Zilei Tatălui. Tragedia sa a fost surprinsă într-una dintre cele mai terbilie fotografii care documentează războiul din Ucraina. Probably one of the most horrible photo of this warThis picture shows a resident of Lisichansk, who has just seen body of his son killed as a result of shelling of the city.Photo was taken on eve of Father's Day, which is celebrated in Ukraine on June 19.Aris Messinis/AFP pic.twitter.com/1fkmhIQ25P— NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2022 Orașul Lisichansk, situat în estul Ucrainei, se află în linia întâi a războiului, iar civilii au rămas să trăiască într-un oraș care a fost aproape complet distrus. Între 10.000 și 15.000 de civili se află încă în Severodonețk, care este bombardat de câteva săptămâni de artileria rusă, a spus Zelenski. El a spus că situația va deveni foarte dificilă pentru Ucraina dacă Rusia reușește în regiunea de est a Donbasului.