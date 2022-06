Râzi de nu mai poți! Un vizat din dosarul „Codru” s-a jucat de-a „cucu-bau” cu CNA pe acoperiș

11:20

Ceremonia de rămas bun a interpretului rus Iuri Șatunov are loc duminică, 26 iunie curent, la cimitirul Troekurovsky. Fanii și admiratorii operei muzicianului pot veni acolo până la ora 16:00 (ora Moscovei). View this post on Instagram A post shared by Юрий Шатунов (@yuriy_shatunov) Atenție, imaginile vă pot afecta emoțional. Articolul VIDEO ÎN DIRECT: Rudele, apropiații și fanii își iau rămas bun de la interpretul Iuri Șatunov apare prima dată în Realitatea.md.