FOTO Edineț: O placă de beton a căzut peste un bărbat și i-a străpuns cutia toracică. Cum s-a întâmplat totul

13:40

Fostul deputat Mark Tkaciuk, liderul neformal al „Congresului Civic”, a fost citat la Procuratura Anticorupție și audiat în calitate de martor în cadrul dosarului în care este vizat ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Informația a fost confirmată pentru NM procurora Mariana Cherpec. „Dl Tkaciuk a fost citat la Procuratura Anticorupție și audiat în calitate de […] The post Mark Tkaciuk, audiat în calitate de martor în cadrul dosarului penal în care este vizat Igor Dodon appeared first on NewsMaker.