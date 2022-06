Biden și o parte din liderii G7 interzic importurile de aur rusesc. „Trebuie să tăiem finanţarea pentru regimul lui Putin”

20:10

În fiecare an, în a treia duminică a lunii iunie, în Republica Moldova se sărbătorește Ziua lucrătorului medical și a farmacistului. Cu acest prilej, administrația IMSP Spitalul Raional Nisporeni a venit cu un mesaj de felicitare și mulțumire pentru angajații sistemului medical din raion. „Stimați colegi, vă transmitem sincere felicitări... The post Spitalul Raional Nisporeni, mesaj de felicitare de Ziua lucrătorului medical: „Vă mulțumim pentru responsabilitate!” appeared first on Portal de știri.