Biden: Putin se aștepta ca Occidentul să se divizeze, dar nu s-a întâmplat asta, și nici nu se va întâmpla

08:30

«Viitorul Ucrainei e în UE»... este fraza simplă, ca o constatare, prin care președintele Volodimir Zelenski, citat de The Guardian, la Londra, a comentat decizia celor 27 de șefi de stat și de guvern ai Uniunii de a acorda Ucrainei și Moldovei statutul de “țări candidate”. „De obicei, trecerea de la cererea de aderare la statutul de candidat oficial durează ani de zile”, explică The Guardian. „Dar UE, încurajată de indignarea generală față de brutalitatea atacului rusesc, a decis să-și arate so...