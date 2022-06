ANSA anunță ca a fost inițiată procedura de retragere din rețeaua de comerț a unui lot de ouă

12:30

Pe 24 iunie, după decizia Consiliului European de a acorda Republicii Moldova statutul de candidat la Uniunea Europeană, președinta Maia Sandu a fost întrebată „cum se va schimba viața oamenilor după decizie și care este impactul imediat”. Șefa statului a menționat că „Așa cum am mai spus, lucrurile nu se schimbă peste noapte. Pentru noi […] The post Cum se va schimba viața moldovenilor după ce țara a obținut statutul de candidat la UE? Răspunsul Maiei Sandu appeared first on NewsMaker.