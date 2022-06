VIDEO Moldovenii, printre care și Maia Sandu, au zis „mulțumesc” Europei în 24 de limbi pentru oferirea statutului de candidat

11:20

Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost salvat de pompieri dintr-o fântână de canalizare. Cazul a fost înregistrat pe 23 iunie pe strada Albișoara din Chișinău. Bărbatul, muncitor al unei întreprinderi, s-a coborât în gura de canalizare pentru a efectua lucrări de curățare, însă la scurt timp s-a simțit rău. Apelul la […]