Moldova și România mai deschid un punct de trecere a frontierei peste Prut. Va fi construit din pontoane

Comisia Europeană lansează oficial Alianţa pentru Aviaţia cu Emisii Zero, invitând membrii comunităţii aviatice să îşi unească forţele în vederea pregătirii pentru apariţia aeronavelor cu emisii zero, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar. Alianţa pentru Aviaţia cu Emisii Zero urmăreşte să pregătească ecosistemul aviatic pentru punerea în funcţiune a aeronavelor cu hidrogen şi a […] Articolul Aeronavele viitorului. UE a lansat Alianţa Aviaţiei cu Emisii Zero. Avioanele vor fi pe hidrogen și electricitate apare prima dată în Realitatea.md.