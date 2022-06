Maia Sandu a anunțat că planifică o vizită la Kiev. Acolo ar urma să se întâlnească cu omologul său ucrainean

13:15

Experiența e cea mai dorită „diplomă" pe care tinerii profesioniști o vânează încă de pe băncile facultății. Să găsești jobul de vis e o provocare reală pe o piață de muncă ce trece prin revoluții continue, dar nici să recrutezi angajații potriviți nu e un sarcină ușoară. Angajatorii competitivi au găsit, însă, soluția care le dă o șansă ambelor părți - programele de internship. Este și cazul Endava, compania IT care desfășoară din 2002 cel mai amplu program de internship din țară. După trei luni de training intensiv, în medie 85 % dintre stagiari primesc o ofertă de lucru la Endava și ajung să facă parte din marea familie ce numără doar în oficiul de la Chișinău - peste 1 200 de angajați. Am urmărit de aproape programul din această primăvară, iar acum, în plin sezon de recrutări pentru programul din toamnă, vă povestim cum are loc de fapt un internship atât de complex și cine finalizează programul.