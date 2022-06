FOTO În premieră, pe două trasee din Moldova au fost instalate atenuatoare de impact. Care este scopul lor

10:40

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a trimis în judecată patru bărbați, care în martie curent ar fi comis un atac tâlhăresc asupra unei refugiate din Ucraina. Aceștia ar fi lăsat o femeie de 66 de ani fără geanta cu bani, în sumă totală de peste opt milioane lei. A […] The post Patru moldoveni riscă până la 15 ani de închisoare pentru că ar fi jefuit o refugiată din Ucraina appeared first on NewsMaker.