„Lasă-i să încerce”. Medvedev, reacție că Moldova se va alătura sancțiunilor UE împotriva Rusiei

09:20

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, consideră că autoritățile moldovenești sunt poziționate împotriva Federației Ruse și încearcă „să anuleze tot ce este rusesc”. Oficialul rus, într-un interviu pentru compania națională de televiziune din Belarus pe 23 iunie, și-a exprimat regretul față de interzicerea în Moldova a difuzării știrilor rusești. Lavrov, referindu-se la Ucraina, a remarcat că […] The post „Este trist”. Lavrov a vorbit despre interzicerea știrilor rusești în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.