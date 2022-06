Ucraina spune că a fost atacată din direcția Belarusului. Cei din urmă încă nu au venit cu o reacție

08:20

Republica Moldova și UE Republicii Moldova și Ucrainei le-a fost acordat statutul de țări candidate la aderarea la UE. Decizia a fost votată în seara de 23 iunie, la reuniunea Consiliului European. Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, a declarat că această zi este una istorică. Și a remarcat că extinderea este o oportunitate a Uniunii Europene de a consolida securitatea geopolitică. În același timp, Metsola a evitat să răspundă la întrebarea dacă Republica Moldova va trebui să iasă din componența […] The post NM Espresso: despre primul pas al Republicii Moldova spre UE, acordurile dintre Chișinău și Kiev și despre „chimia alb-roșie” appeared first on NewsMaker.