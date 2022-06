5 Sfaturi pentru a planifica eficient bugetul pentru vacanță!

10:10

Vara e anotimpul petrecerilor. Nunți, zile de naștere, cumetrii etc. Am vorbit cu Luminița Nicolaev, make-up artistă, despre alegerile femeilor din acest an. Și pentru că miresele au prioritate, o să începem cu machiajul pe care îl aleg cele din urmă. „Machiajul din ziua nunții este acel „detaliu” important de pe chipul miresei ce are […] Articolul „Indiferent de tipul de make-up pe care îl alegi, ține cont că anume simplitatea este cotată în acest sezon” apare prima dată în ea.md.