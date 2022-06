Trei filme pe care le poți viziona în zilele de odihnă / VIDEO

09:30

Astăzi și mâine are la Bruxelles are loc un summit al Consiliului European, care are o însemnătate istorică pentru Republica Moldova. Reprezentanții celor 27 de state – membre UE vor decide dacă merită sau nu merită republica noastră un loc în anticamera acestui organism internațional important și râvnit de mai multe țări. Această […] Post-ul Consiliul European vs Republica Moldova: DA sau BA? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.