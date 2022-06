(video) Premieră neaşteptată la Goodwood: Prototipul noului Porsche 963

14:50

Una dintre premierele Festivalului de Viteză de la Goodwood este prototipul-machetă de dimensiune completă a viitorului Viritech Apricale. A început să fie făcut cu doar un an și jumătate în urmă şi se doreşte a fi primul automobil din lume care să ofere performanţă de hypercar cu zero emisii şi în combinaţie cu o greutate […] Articolul (foto) Premieră la Goodwood: Noul Viritech Apricale va oferi performanţă de hypercar cu emisii zero apare prima dată în Autoblog.md.