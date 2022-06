Criza energetică ia amploare în Europa – „alerta timpurie” declarată în 10 țări

13:30

Miliardarul Rupert Murdoch, în vârstă de 91 de ani, va divorța de soția sa, Jerry Hall, model și actriță, în vârstă de 65 de ani, după o căsnicie care a durat doar 6 ani. Potrivit The Guardian, două surse au confirmat pentru The New York Times că miliardarul, care deține un imperiu media, se va despărți […] Articolul Miliardarul Rupert Murdoch divorțează la 91 de ani de soția sa cu aproape 3 decenii mai tânără apare prima dată în ea.md.