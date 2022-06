Culisele dosarului „Moldova”. Surse: Iohannis i-a convins pe Macron și Scholz să se expună în favoarea obținerii statutului de țară candidat la UE

17:40

Casa din Chișinău, patru automobile și mai multe terenuri și construcții din Sadova se numără printre bunurile fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care au fost puse sub sechestru. Procuratura Anticorupție anunță că ex-președintele țării, care deține calitatea procesuală de învinuit în cauza penală, a fost citat astăzi la Procuratura Anticorupție pentru a-i fi […]