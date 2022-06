Precizările ANSP: În apele Nistrului nu a fost depistat vibrionul holeric

10:40

Horoscop 24 iunie: Zodia care are un an special Vibrația zilei este 6 și o să asigurăm armonia în familie și-o s-o punem la păstrare. Să vedem ce se întâmplă în fiecare zodie. Apare cineva care vă poate scoate din zona de confort și să vă stârnească interesul cu ceva care să vă propulseze în carieră. O invitație să vă duceți la o zi de naștere sau la un eveniment monden, ceva care să vă dea o stare bună și o să revedeți mai vechi prieteni și-o să vă faceți și alții noi. Se poate să vă duceți la...