Cele mai importante legi votate ieri în Parlament:

10:50

L-am salutat, ieri, pe Președintele Franței, Emmanuel Macron, în prima sa vizită la Chișinău – și prima vizită a unui lider francez în țara noastră din ultimii 24 de ani. ️La ședința de lucru, la care au participat parlamentari și miniștri din ambele țări, am discutat despre proiectele bilaterale, inițiate în ultimul an și jumătate, după relansarea dialogului la nivel înalt. Am început cooperarea în domeniul combaterii corupției și recuperării activelor, în domeniul afacerilor interne, cooperarea pentru dezvoltare, dar și extinderea schimburilor economice și culturale moldo-franceze. ️I-am mulțumit domnului Președinte Macron pentru susținerea Franței pentru țara noastră, afectată de războiul din Ucraina și de criza energetică, pentru solidarizarea cu ajutorul pe care îl oferim refugiaților ucraineni adăpostiți în Moldova, și, mai ales, pentru recunoașterea identității și parcursului nostru european. ️Am cerut sprijinul Franței pentru cererea Moldovei de aderare la Uniunea Europeană. Contăm pe faptul că statele membre ale UE vor susține demersul nostru, la summit-ul Consiliului Uniunii Europene de săptămâna viitoare, oferindu-ne astfel șansa să rămânem parte a lumii libere. ️În cadrul vizitei, miniștrii afacerilor externe ai țărilor noastre au semnat Acordul privind lansarea activității Agenției Franceze de Dezvoltare (AfD) în Republica Moldova. Agenția va finanța proiecte de dezvoltare în sectoarele energiei regenerabile, feroviar, irigare sau aprovizionare cu apă și canalizare în Moldova. ️În același timp, Franța ne-a oferit un credit în valoare de 15 milioane de euro – e vorba de o primă tranșă a ajutorului francez pentru susținerea recuperării economice a Republicii Moldova, anunțat la conferința Platformei pentru Moldova de la Berlin, în aprilie. ️Totodată, miniștrii de externe ai Moldovei și Franței au semnat și Convenția privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale, așteptată de mediul de afaceri din cele două țări. Sperăm că această Convenție va impulsiona investițiile franceze în Republica Moldova. ️După discuția oficială de la Reședința de stat, am ținut să-i arăt domnului Președinte Macron viața din orașul nostru. Am schimbat câteva cuvinte cu trecătorii în parcul central. Ne-am oprit pe Aleea Clasicilor, alături de liderul francez, ca să depunem flori la bustul lui Mihai Eminescu, cinstind memoria poetului în ziua ce marchează aniversarea morții sale. ️La finalul vizitei, împreună cu liderul de la Élysée, am vorbit cu câțiva reprezentanți ai societății civile, artei și ai comunității de afaceri moldovenești: soprana Valentina Naforniță, expertul Watchdog Valeriu Pașa, directorul IPIS Vadim Pistrinciuc, Olga Surugiu, directoarea Orange Moldova, și Viorica Zaharia, președinta Consiliului de presă. Oamenii noștri vor să trăiască după model și reguli europene în țara lor. Ei sunt gata să sprijine eforturile autorităților în acest sens, dar și să le ceară socoteală atunci când autoritățile greșesc. Moldova are o societate democratică și solidară, care merită un viitor pașnic și prosper în Uniunea Europeană. ️Avem de înfruntat multe greutăți, în condițiile dificile ale vecinătății războiului – dar, cu ajutorul prietenilor noștri din Franța și alte state prietene, putem avansa mai rapid spre scopul pe care l-am anunțat. ️Prețuim parteneriatul moldo-francez, care are o dinamică excelentă în ultimii ani, și dorim să-l consolidăm în continuare, în interesul cetățenilor țărilor noastre. https://bit.ly/3zNVSLU YouTube Declarații comune de presă cu Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron