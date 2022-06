Cum să recunoști semnele de suferință la copii

17:50

Pigmentarea pielii poate fi inestetică pentru unele persoane sau tulburătoare din punct de vedere psihologic pentru altele. Pentru oricine caută să reducă aspectul petelor „colorate” de piele, există mai multe remedii, pe care le puteți face în condiții de casă pentru pigmentare și care pot ajuta. Pigmentarea înseamnă, de fapt, colorarea pielii. Melanina este un tip de pigment din piele. Celulele pielii creează melanină pentru a proteja de daunele cauzate de lumina UV. Oamenii au niveluri diferite de melanină în piele, ceea ce reprezintă culoarea generală a pielii. Cu toate acestea, pielea poate crea prea multă melanină într-o anumită zonă, determinând pielea să se întunece. Aceasta înseamnă hiperpigmentare. Hiperpigmentarea tinde să afecteze doar anumite suprafețe ale pielii, deși în unele cazuri poate afecta întregul corp. Remediile la domiciliu pot să nu funcționeze în toate cazurile și, de asemenea, există momente în care o persoană ar trebui să se prezinte la medic pentru un diagnostic complet și un tratament medical. Remedii la domiciliu pentru pigmentare În multe cazuri, hiperpigmentarea poate răspunde bine la remediile de casă simple. Acestea urmăresc fie să reumple și să protejeze celulele, fie să înlocuiască celulele hiperpigmentate cu celule proaspete, noi. Majoritatea remediilor de casă implică acizi și antioxidanți în anumite produse de uz casnic, care pot proteja și echilibra pielea. Dermatologii folosesc mulți acizi ca peelinguri chimice pentru a ajuta la problemele pielii, cum ar fi acneea și pigmentarea. Aceste substanțe chimice includ: -acid lactic -acid citric -acid glicolic -acid salicilic Produsele de uz casnic nu expun pielea la atât de mulți dintre acești acizi ca peelingul chimic din cabinetul dermatologului. Cu toate acestea, ele pot avea în continuare efecte ușoare și ajută la îmbunătățirea aspectului hiperpigmentării. Oțet de mere Mulți oameni folosesc oțetul de mere pe piele pentru a încerca să ușureze pigmentarea nedorită. Oțetul de mere conține acid acetic, care poate acționa ca o coajă chimică ușoară în unele cazuri. Potrivit unui studiu din revista Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, oțetul de cidru de mere conține, de asemenea, polifenoli. Aceștia acționează ca antioxidanți și pot proteja celulele pielii. Cu toate acestea, există puține dovezi directe despre utilizarea oțetului de cidru de mere pentru hiperpigmentare. Unii oameni ar putea considera că este util, dar trebuie să fie siguri că utilizează produsul corect. Pentru a folosi acest remediu, aplicați o parte de oțet de mere și o parte de apă pe zona pigmentată timp de câteva minute, de două ori pe zi. Clătiți bine zona după aceea. Fiți atenți la orice semne de iritare și nu mai folosiți oțetul, dacă apare iritație în zonă. Iaurt sau lapte Iaurtul și laptele conțin ambele acid lactic, care este un ingredient comun în peelingurile chimice pentru piele. Cantitățile mici din aceste alimente pot ajuta și la hiperpigmentarea ușoară. Aplicarea iaurtului sau a laptelui direct pe zona pigmentată sau înmuierea unei bile de bumbac în lapte și aplicarea acesteia pe zonă poate fi utilă. Ar trebui să lăsați iaurtul sau laptele să stea câteva minute, apoi să clătiți bine zona și să aplicați o cremă hidratantă. Repetarea acestui proces de două ori pe zi poate ajuta unii oameni să-și înlăture petele de pe piele sau să le atenueze. Ceai verde Ceaiul verde și principalul său ingredient activ, epigalocatechin-3-galat (EGCG), pot ajuta în unele cazuri la modificarea pigmentării pielii. O recenzie din Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery arată că ceaiul verde este un compus antioxidant care ar putea ajuta la blocarea proceselor din celule care duc la suprapigmentare. Frunzele de ceai verde conțin, de asemenea, acid galic și acid elagic, care pot ajuta la îmbunătățirea pielii. Cu toate acestea, autorii notează că mai multe cercetări asupra oamenilor sunt necesare pentru a susține aceste teorii. Pentru persoanele care doresc să utilizeze acest remediu, poate fi de ajutor administrarea unui supliment oral de EGCG sau aplicarea unui plic umed de ceai verde pe zona pigmentată timp de câteva minute în fiecare zi. Vitamina C Revizuirea din Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery evidențiază printre potențialele remedii la domiciliu pentru hiperpigmentare și vitamina C. În forme precum acidul ascorbic sau acidul citric, vitamina C poate ajuta la modificarea aspectului pielii. Aplicarea pe piele a surselor accesibile de vitamina C, cum ar fi grepfrutul, lămâia sau papaya, poate ajuta la creșterea antioxidanților de la suprafață și la luminarea celulelor în timp. Oamenii pot folosi aceste surse împreună cu alte remedii casnice pentru pigmentare pentru a obține rezultate mai bune. Este de remarcat însă că vitamina C nu pătrunde foarte bine în piele. Ceapa roșie Ceapa roșie sau Allium cepa poate fi, de asemenea, un agent util de albire a pielii pentru unele persoane. Un studiu din 2011 din revista Natural Product ResearchTrusted Source notează că izolatele din ceapa roșie au blocat acțiunile celulare care duc la pigmentarea în exces. Important, cercetătorii se uitau la compuși izolați, mai degrabă decât la ceapa în sine. Mai multe cercetări pe oameni sunt necesare pentru a vedea dacă ceapa în sine este eficientă, dar mulți oameni încă folosesc ceapa drept remediu casnic pentru pigmentare. O modalitate simplă de a folosi ceapa roșie este să o măcinați și să o adăugați într-un pliculeț de ceai gol. Aplicați punga pe zona de hiperpigmentare, folosind bandă medicală pentru a o ține pe piele dacă este necesar. Aloe vera Aplicarea gelului de aloe vera direct pe pielea pigmentată poate fi, de asemenea, o modalitate bună de a reduce pigmentarea în timp. Un studiu din revista Planta MedicaTrusted Source, care a implicat celule de mormoloc, observă că ingredientul activ al aloe vera, numit aloesină sau aloină, ar putea ajuta la reducerea pigmentării pielii. Tipuri de pigmentare Formele obișnuite de hiperpigmentare includ ceea ce oamenii numesc adesea pete de vârstă, care apar de obicei pe zone ale corpului cu expunere frecventă la soare. Multe forme de hiperpigmentare sunt inofensive și nu reprezintă altceva decât supraproducție de melanină. Cu toate acestea, în unele cazuri, hiperpigmentarea poate fi un semn al unei afecțiuni de bază. Aceste condiții pot include următoarele: -traumă directă de la un accident sau o afecțiune a pielii -dezechilibre hormonale -rezistență la insulină -probleme cu sistemul endocrin, care produce hormoni -modificări hormonale datorate sarcinii -cancer și tratamente pentru cancer, cum ar fi medicamentele pentru chimioterapie. În toate cazurile, hiperpigmentarea în sine nu este o problemă și nu prezintă niciun risc pentru organism. Cu toate acestea, o afecțiune de bază poate necesita un tratament adecvat. Când să vă adresați unui medic Dacă hiperpigmentarea nu răspunde la aceste remedii la domiciliu, oamenii ar putea dori să consulte un medic pentru un diagnostic și tratament complet. Tratamentul va depinde de cauza medicală subiacentă, dacă este cazul. Medicii pot trimite persoana la un dermatolog care poate efectua tratamente, inclusiv: -tratamente cu laser -peelinguri chimice -microdermabraziune -crioterapie. Cuvinte cheie: pigmentare piele remedii Sursa foto: Omactiv Sursa: Medicalnewstoday.com