Un carabinier a decedat în urma unui accident cu trotineta. S-a aflat în comă câteva săptămâni

Cei mai importanți oameni de afaceri și intelectuali ruși au fugit din țara lor după invazia din 24 februarie, stabilindu-se în locuri precum Dubai, Istanbul sau Berlin. Dar mulți alții, care erau bine văzuți acasă și care aveau legături strânse cu Occidentul, au rămas în urmă, luptându-se să-și redefinească viața, relatează The New York Times, … Articolul The New York Times: Starea de spirit în rândul elitelor din Rusia se întinde de la disperare la exaltare. Jurnalistă din Moscova: „Ei beau foarte mult"