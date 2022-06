Vineri nu va mai fi cu Anatolie Golea: După 9 ani pe sticlă, jurnalistul închide emisiunea „după divergențe de viziuni cu politica editorială a postului”

19:00

O cunoscută moldoveancă din diasporă, cu master în economie, a venit cu explicații privind mult-discutatul fenomen „așteptări inflaționiste” la care a făcut trimitere prim-ministra Natalia Gavriliță, atunci când enumera cauzele inflației mari în țara noastră. „Mult stimată prim-ministră Natalia Gavrilița, cu toate că nu am studiat economia la Harvard, totuși am studiat economia în Republica Coreea, stat care are unul din cele mai bune sisteme de învățământ din lume, e chiar locul 1, împreună cu Finlanda, și a fost considerat mult timp miracol economic. Dacă nu știu coreenii cum se clădește o economie de la zero, apoi alții nici atât. Conceptul inflației în China şi Coreea de Sud e materie de clasa a X-a. De aceea voi avea îndrăzneala să vă țin o lecție de economie despre inflație, nu de alta dar modul cum debitați prostii pe la televiziuni și prin supermarketurile țării, mă face să îmi fie rușine pentru faptul că sunteți șefa Guvernului, iar eu cetăţean al Republicii Moldova”, a scris Inna Vîrtosu.