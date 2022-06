LIVE // Ședința Consiliului Audiovizualului din 24 iunie 2022

08:20

Aproape 1 din 5 adulţi americani care au declarat că au avut COVID-19 în trecut încă mai are simptome, potrivit datelor unor sondaje colectate în primele două săptămâni din iunie, au declarat miercuri oficiali americani din domeniul sănătăţii, citaţi de Reuters. În general, 1 din 13 adulţi din Statele Unite are simptome de long-COVID care […] Articolul Aproape 1 din 5 adulţi care au avut COVID are simptome persistente apare prima dată în SafeNews.