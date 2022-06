Reacția Nataliei Gavrilița, după obținerea țării noastre a statutului de candidat la UE: „Moldova a valorificat oportunitatea istorică”

10:00

Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost alertați pentru a descarcera un bărbat rămas blocat sub un arbore, doborât de vânt. Cazul a avut loc astăzi, pe strada Grigore Ureche nr. 11 din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:16. Potrivit primelor informații, bărbatul în vârstă de 63 […]