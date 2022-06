Lideri europeni, despre decizia de a acorda statutul de candidat R. Moldova și Ucrainei: Este un mesaj puternic de unitate

14:20

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, joi, că va fi alocată înotătorului David Popovici suma de un milion de lei din Fondul de rezervă al Guvernului. • "Astăzi în cadrul şedinţei de guvern am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru David Popovici şi în felul acesta am decis ca, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei", a declarat Ciucă după şedin...