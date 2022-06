În Republica Moldova au fost lansate programe de licență în industria jocurilor, animație și producție multimedia

08:20

Republica Moldova și UE La reuniunea Consiliului European, care începe astăzi, la Bruxelles, Republica Moldova și Ucraina vor primi, cel mai probabil, statutul de țară candidatla aderarea la UE. Niciunul dintre statele UE nu se declară împotrivă, a comunicat presa europeană, citând propriile surse. În ajunul summit-ului Consiliului European (este instituția superioară a Uniunii Europene, formată din șefii de stat și de guvern ai statelor membre ale UE), «Barometrul European» a publicat […]