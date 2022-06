Un nou monument istoric de categorie locală în Chișinău

16:00

Fostul președinte Igor Dodon este citat astăzi, 17 iunie, la Procuratura Anticorupție. Joi, 16 iunie, soția sa, Galina Dodon a fost citată la PA pentru a da declarații. Aceasta a fost recunoscută în calitate de complice în dosarul de îmbogățire ilicită, pornit pe numele soțului său, Igor Dodon, și are interdicția de a părăsi țara [...] The post Igor Dodon este citat la Procuratura Anticorupție appeared first on politics.md.