Maia Sandu, la „Tekwill Expo Day”: „Îmi doresc să ajungem cu aceste metode de învățare la toți copiii din Moldova”

21:50

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a declarat la emisiunea „Secretele Puterii” de la Jurnal TV că instituțiile abilitate ale statului trebuie să analizeze rapoartele financiare ale Partidului „ȘOR” în legătură cu protestul de duminică, 19 iunie. Oficialul susține că organizatorii mitingului trebuie să demonstreze că sursele de finanțare sunt legale și nu aduse din alte țări […] The post Ministrul Justiției, despre protestul de duminică al Partidului ȘOR: „Urmează să vedem din ce bani a fost finanțat” appeared first on NewsMaker.