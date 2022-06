Trei sfaturi pentru a alege o mașină în chirie

14:20

Zinedine Zidane a dat cărțile pe față: ”Nu am terminat cu naționala Franței!” Zinedine Zidane va împlini joi, 23 iunie, vârsta de 50 de ani, iar fostul antrenor al lui Real Madrid are un plan bine pus la punct în legătură cu viitorul său. L’Equipe a pregătit un material special cu ocazia aniversării lui Zinedine Zidane. Tehnicianul a vorbit despre viitorul său pentru revista franceză, iar, potrivit Marca, pe coperta ediției din 23 iunie, apare un citat al lui Zinedine Zidane: ”Nu am terminat cu...