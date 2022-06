Chișinău: Noile abonamente pentru călătoria cu transportul public vor putea fi procurate din 25 iunie. Unde se vor vinde și cât costă

17:30

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, informează despre expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui bărbat, acuzat de omor intenționat și trei episoade de vătămare intenționată medie a integrității corporale. Bărbatul vizat este o persoană fără loc permanent de trai, în timp ce se afla într-o încăpere din sectorul Ciocana al […]