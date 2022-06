ALERTĂ! Cod galben de vânt puternic în toată țara

09:00

Mult stimată prim-ministru Natalia Gavriliță, cu toate că nu am studiat economia la Harvard, totuși am studiat Economia în Republica Coreea, stat care are unul din cele mai bune sisteme de învățământ din lume, e chiar locul 1, împreună cu Finlanda, și a fost considerat mult timp miracol economic. Dacă nu știu coreenii cum se …